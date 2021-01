Pakkoavioliiton uhreja tunnistetaan Suomessa yhä enemmän – "nainen on usein täysin puolison määräysvallassa"

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän mukaan enenevissä määrin tunnistetaan tapauksia, joissa Suomessa asuva ja koulua käyvä, usein maahanmuuttajataustainen tyttö on saatettu lähettää naitettavaksi esimerkiksi vanhempiensa kotimaahan.

– Sitten on tuotu se tyttö puolison kanssa tänne Suomeen ja se elämä on ollut aika helvetillistä, sanoo ylitarkastaja Terhi Tafari Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

Auttamisjärjestelmässä on tällä hetkellä avun piirissä runsaat 120 pakkoavioliiton uhria. Vuonna 2019 järjestelmään otettiin autettavaksi noin 50 pakkoavioliiton uhria, kun vuonna 2018 heitä otettiin asiakkaaksi vain 20.

Avun ulottaminen ulkomaille vaikeaa

Pakkoavioliiton tai muun ihmiskaupan muodon uhrina ulkomaille hävinneen ihmisen Suomeen takaisin saaminen on hankalaa. Suomalaisten viranomaisten toimivalta ei ulotu muihin valtioihin ja muut valtiot rajaavat tarkasti, kenen antavat toimia alueellaan.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on kokemusta esimerkiksi tapauksista, joissa lapsen isä on kaapannut Suomessa asuvan lapsen takaisin aiempaan kotimaahan. Tiedusteluihin lapsen olinpaikasta saatetaan vastata, että lapsen oleskelu maassa on laillista eikä kyseessä ole kaappaus.