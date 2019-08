Maahanmuuttovirasto: Suomessa on alkuvuonna paljastunut niin kerjäämään pakottamista kuin pakkoavioliittojakin – "On täysin mahdotonta tietää, milloin kerjäämisessä on kyse ihmiskaupasta"

2:01

Video: Ennätysmäärä ihmiskaupan uhreja hakeutui apuun viime kesänä – "On sellaisia käsityksiä, että ihmisillä ei olisi kaikilla samanlaiset oikeudet työelämässä"