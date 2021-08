Pakkoavioliiton uhreja tietoon aiempaa enemmän Suomessa – tällaisia ovat tyypilliset tapaukset

Rikosuhripäivystyksellä on nyt autettavana hieman yli 50 pakkoavioliiton uhria.

Määrän kasvua selittää hänen mukaansa ainakin se, että pakkoavioliitot osataan tunnistaa entistä paremmin. Ilmiö on ollut esillä julkisuudessa ja tullut aiempaa tutummaksi.

Samoilla linjoilla on Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Katri Lyijynen, joka vastaa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnasta. Lyijysen mukaan pakkoavioliitot tunnistetaan aiempaa paremmin ja tietoisuus niistä on lisääntynyt.

– On ymmärretty, että pakkoavioliitto voi olla myös ihmiskauppaa, ja näitä henkilöitä on ohjautunut Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin. Lisääntynyt asiakasmäärä meillä kertoo myös siitä.

Sisäministeriön alaisessa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli kesäkuun lopulla 137 pakkoavioliiton uhria. Se on noin sata ihmistä enemmän kuin vuoden 2018 lopulla.

Pakkoavioliittojen määrä Suomessa saattanut lisääntyä

– Suomessakin on maahanmuuton myötä enemmän henkilöitä, joilla on sellainen tapaperinne ja kunniakulttuuri, Pihlaja sanoo.

Lyijynen uskoo, että Suomessa on sitä enemmän pakkoavioliittoja, mitä enemmän on maahanmuuttajia kulttuureista, joissa pakkoavioliittoja tapahtuu.

– Kyllä mielestäni sen voi selkeästi sanoa ja tunnustaa, että näin on, Lyijynen sanoo.

Rikosuhripäivystyksen asiakkaina olevista pakkoavioliiton uhreista lähes kaikki ovat maahanmuuttajataustaisia naisia tai tyttöjä. Useimmat heistä ovat muuttaneet Suomeen teini-iässä tai aikuisena. Jonkin verran on myös Suomessa kasvaneita uhreja, joiden sukujuuret ovat jossakin toisessa maassa.

Tapaukset pysyvät usein piilossa

Pihlaja sanoo, että tavallisesti pakkoavioliiton uhri tulee Rikosuhripäivystyksen autettavaksi lähisuhdeväkivallan jälkeen. Poliisi on voinut ohjata naisen turvakotiin, jossa on ryhdytty pohtimaan, onko kyseessä pakkoavioliitto.

– Sitten he ovat yhteydessä Rikosuhripäivystykseen, ja sitä kautta tilanne ja sen laajuus alkaa selvitä.

Pakkotyötä, ihmiskauppaa ja pakkoavioliittoja: Ihmiskaupan uhriluku on kasvanut rajusti – ylitarkastaja kertoo, mistä on kyse.

Pakkoavioliiton kumoamisesta vaihtoehto avioerolle

Lakiluonnoksen mukaan tämä on tärkeää yhteisöissä, joissa avioeroon liittyy voimakas stigma eli häpeäleima.

– Kokemustemme mukaan näyttöä pakottamisesta on ollut usein haastavaa saada erityisesti, jos avioliitto on solmittu ulkomailla, Pihlaja kertoo.Oikeusministeriön valmistelema lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella.