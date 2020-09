Rikosuhripäivystyksen pakkoavioliittotapaukset yli kaksinkertaistuneet viime vuodesta ja tutkinnat tökkivät – nuorimmat uhrit teini-ikäisiä

Rikosuhripäivystyksen pakkoavioliittotapauksista osa on edennyt syyteharkintaan vasta kahden vuoden jälkeen, mutta tuomioita ei ole juuri kenenkään kohdalla annettu.

– Pakkoavioliitto on kriminalisoitu ihmiskauppana tai törkeänä ihmiskauppana, eli pakkoavioliittotilanteita pitäisi tutkia niillä nimikkeillä.

– Useat tapaukset, jotka me tulkitsemme, ja lakimies tulkitsee, pakkoavioliitoksi ja sen myötä ihmiskaupaksi, on ihmiskaupan sijaan otettu tutkintaan lievemmillä rikosnimikkeillä. Tällä saattaa olla vaikutusta esimerkiksi uhrin oikeuteen saada joitakin tukipalveluita. Oikeus ei välttämättä toteudu lainkaan, kertoo Saara Pihlaja, joka työskentelee Rikosuhripäivystyksessä ihmiskaupan erityisasiantuntijana.

– Vuoden 2019 lopussa meillä oli 20 pakkoavioliittoa, niin tällä hetkellä on 50 jo tässä kohtaa vuotta, Pihlaja sanoo.

Nuorimmat uhrit ovat teini-ikäisiä

RIKUn tapauksista vain yksi on edennyt tuomioon asti ja sekin vuosia sitten.

– Useat ovat joutuneet avioliittoon alaikäisenä tai noin parikymppisenä, mutta asiakkaana voi olla henkilöitä, jotka ovat yli neljäkymmentäkin eli tilanne on vasta siinä vaiheessa alkanut selvitä.

"Lainsäädäntö ei anna mahdollista purkaa tai mitätöidä pakkoavioliittoa"

– Lainsäädäntö ei anna mahdollista purkaa tai mitätöidä pakkoavioliittoa. Käytännössä ainoa tapa on hakea avioero tällä hetkellä. On äärimmäisen väärin, että henkilö, joka joutui pakkoavioliittoon, joutuu hakemaan tavallista avioeroa. Näen, että se on rakenteellista väkivaltaa ja kokemuksen mitätöintiä valtion taholta, toteaa Natalie Gerbert, joka johtaa Kriisikeskus Monikaa.