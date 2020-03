Päivi Räsänen istui tänään kuulustelukopissa yli viisi tuntia – kiistää rikosepäilyt ja pitää kiinni vakaumuksestaan: "Olen syntinen, tarvitsen sovitusta ja armoa"

"Synti ei tarkoita huonompaa ihmisarvoa"

– Kristillisessä ihmiskuvassa me kaikki olemme arvokkaita jumalan kuvaksi luotuina. Synti ei vähennä ihmisarvoa, mutta se on tosiasia jumalan edessä. Tämä on vakava asia, ettei tässä ole pelkästään kyse tämän elämän ajasta, vaan ihmisen iankaikkisesta kohtalosta ja sen takia tästä on mielestäni tärkeä uskaltaa puhua, Räsänen sanoo.