Päivi Räsänen järkyttyi – sai syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan: "Kyse on uskonnon- ja sananvapaudesta"

– Päätös oli yllättävä, jopa järkyttävä. En katso syyllistyneeni minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen. Näissä kaikissa on kysymys Raamatun opetuksista avioliitosta ja sukupuolisuudesta, kirjoittaa Räsänen medialle suunnatussa tiedotteessaan.

"En katso halventaneeni homoseksuaaleja"

Räsäsen mukaan hänen antamissaan lausunnoissa ja niitä seuranneissa syytteissä on kyse siitä, saako Suomessa pitää esillä vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin.

– En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja, joiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia olen toistuvasti kertonut kunnioittavani ja puolustavani. Raamatun opetus on kuitenkin siinä selkeä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista, Räsänen toteaa.