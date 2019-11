Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen poliisikuulusteluissa kesän Pride-tviitistään: ”Kirjoittaisin uudestaan tämänlaisen tviitin”

Räsänen ei omien sanojensa mukaan halua loukata kenenkään ihmisarvoa tai oikeuksia ja korostaa, että homoseksuaaleilla on yhtälailla samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin.

"Kyllä Jumala tietää, minkälainen on 2000-luvun ihminen"



– Kristittynä ajattelen, että Raamattu on Jumalan sana ihmisille kaikkina aikoina. Eli Jumala, joka on luonut ihmisen, niin kyllä hän tietää minkälainen on 2000-luvun ihminen. Kyllä ne kaikki asiat, joilla ihminen toimii Jumalan tahtoa vastaan, niin ovat olleet ihan samoja kautta historian, Räsänen perustelee.