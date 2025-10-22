EU:n parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon valkovenäläiselle toimittajalle Andrzej Patshobutille ja georgialaiselle toimittajalle Mzia Amaglobelille. Kumpikin heistä on vangittu kotimaassaan.
Saharov-palkinnon saajat tänään keskiviikkona julkistanut parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoo, että palkinto on kunnianosoitus toimittajien rohkeudelle.
Hänen mukaansa kumpikin toimittaja on maksanut kovan hinnan totuuden puhumisesta vallanpitäjille.
– Heistä on tullut vapauden ja demokratian puolesta taistelun symboleja. Euroopan parlamentti on heidän ja kaikkien muiden vapautta vaativien tukena, Metsola sanoi tiedotteen mukaan ilmoittaessaan palkinnonsaajat parlamentin istuntosalissa.
EU:n parlamentti on aiemmin vaatinut kummankin toimittajan vapauttamista päätöslauselmissaan.
Lue myös jutut viime vuodelta: EU:n Saharov-palkinto Venezuelan oppositiojohdolle
EU: Tuomiot ovat poliittisia
Tiedotteessa kerrotaan, että Patshobut tunnetaan Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan hallinnon avoimesta kritisoimisesta. Hänet on pidätetty useita kertoja, ja hän on ollut vangittuna vuodesta 2021 lähtien.