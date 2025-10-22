Juuri nyt Avaa

Tiedotteessa kerrotaan, että Patshobut tunnetaan Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan hallinnon avoimesta kritisoimisesta. Hänet on pidätetty useita kertoja, ja hän on ollut vangittuna vuodesta 2021 lähtien.

– Heistä on tullut vapauden ja demokratian puolesta taistelun symboleja. Euroopan parlamentti on heidän ja kaikkien muiden vapautta vaativien tukena, Metsola sanoi tiedotteen mukaan ilmoittaessaan palkinnonsaajat parlamentin istuntosalissa.

EU:n parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon valkovenäläiselle toimittajalle Andrzej Patshobutille ja georgialaiselle toimittajalle Mzia Amaglobelille. Kumpikin heistä on vangittu kotimaassaan.

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto Valko-Venäjälle ja Georgiaan

Patshobut istuu kahdeksan vuoden tuomiotaan rangaistussiirtolassa. Hänen terveytensä on heikentynyt, koska hän ei saa EU-parlamentin mukaan tarvitsemaansa hoitoa.

Parlamentti vaati toissa vuonna hyväksymässään päätöslauselmassa Patshobutin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista.

Parlamentin mukaan häntä vastaan nostetut syytteet olivat poliittisia ja niiden tavoitteena oli riippumattomien äänten vaimentaminen sekä sananvapauden ja yhdistymisvapauden tukahduttaminen Valko-Venäjällä.

Georgialainen Amaglobeli on Batumelebi- ja Netgazeti -verkkomedioiden johtaja. Hänet pidätettiin tammikuussa sen jälkeen, kun hän osallistui Georgian hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin.