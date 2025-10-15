Georgian hallintoa on syytetty mielenosoittajien sananvapauden rajoittamisesta, eikä Suomen ulkoministeri ollut poikkeus.
Georgian pääministeri Irakli Kobakhidze perui keskiviikkona tapaamisen Suomen ulkoministeri Elina Valtosen kanssa, kertoo Georgian yleisradioyhtiö.
– Eiliseen laittomaan mielenosoitukseen osallistumisen ja väärien lausuntojen levittämisen vuoksi pääministeri on päättänyt perua suunnitellun tapaamisen Suomen ulkoministerin kanssa, Georgian hallituksen julkaisemassa lausunnossa todetaan.
Valtonen vieraili Georgiassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puheenjohtajan tehtävissä.
Tiistai-iltana Valtonen julkaisi X-palvelussa julkaisun ja videon, jonka mukaan hän oli seuraamassa mielenosoitusta maan pääkaupungissa Tbilisissä.
– Rauhanomaiset mielenosoittajat ovat kokoontuneet parlamenttirakennuksen eteen Georgian Tbilisissä ilmaistakseen huolensa maansa sortotoimista. Heillä on täysi oikeus demokratiaan, sananvapauteen ja perusihmisoikeuksiin, Valtonen kirjoittaa julkaisussa.
– Olemme täällä tukemassa heitä.
Georgian nykyisen hallituksen toimet ovat herättäneet huolta kansalaisoikeuksien ja sananvapauden rajoittamisesta muun muassa mielenosoittamista rajoittavalla lainsäädännöllä. EU on myös ilmaissut huolta maan lähentymisestä Venäjän kanssa.