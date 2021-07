Päivän sateista apua vain tuurilla Kalajoen maastopaloissa: ”Seuraavat puolitoista vuorokautta hyvin haasteellisia”

– Käytännössä töitä tehden. On rakennettu rajoituslinjoja raskailla maansiirtokoneilla. Paikalla on kahdeksan kaivinkonetta ja muita vastaavia maansiirtokoneita, Haapanen kertoo MTV Uutiset Livelle.

"Hyvin haasteellista maastoa"

– Palanut alue on täysin asumatonta metsämaastoa, hyvin haasteellista maastoa. Tuulivoimatyömaa on alueella. Se on sijoitettu sinne, koska se on kaukana asutuksesta, Haapanen kertoo.