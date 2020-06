Muhoksen maastopalot riehuvat yhä – hankalissa olosuhteissa raatavia sammuttajia koottu ympäri Pohjois-Suomea: "Yritämme koko ajan haalia lisää apua"

Palopäällikkö Heikki Levón kertoi tiistaiaamuna, että paloalue on saatu rajattua ja se on noin 250 hehtaaria.

Palon kestoa on Levónin mukaan hankala arvioida, sillä siihen vaikuttavat hallitsemattomat asiat kuten tuuli ja sadealueet. Lisäksi aluetta on ollut palopäällikön mukaan hankala saavuttaa, sillä alueelle on hankala päästä. Paikan läheisyydessä ei hänen mukaansa ole myöskään vesistöjä, joista palon sammutukseen tarvittavaa vettä voisi ottaa, vaan kaikki vesi on kuljetettava paikalle.