Marketan poika joutui vankilaan – alkusokista toivottuaan äiti päätti toimia vankien hyväksi: "Minulla on nyt toivo"

Äiti ei lannistunut

– Mutta pikkuhiljaa sieltä nousin ja tämä järjestötoiminta on auttanut minua jaksamaan. Haluan puhua asiasta omilla kasvoillani.

Höltän runsaat kaksi vuotta sitten perustama Vankien vanhemmat ry on solminut toimivan yhteistyön johtavan vankilaviranomaisen, Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

– Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon uudella tavalla ajattelevia ihmisiä. Meillä on yhteinen näkemys vankien tukemisesta.

Alansa kokemusasiantuntija

Vankimessuille osallistunut Pietro Saari on istunut kahdesti kiven sisässä.

Saari pääsi ammattikorkeakoulu Laureaan, jossa koulutetaan nimenomaan entisiä vankeja auttamistyöhön, kokemusasiantuntijoiksi. Hän on ollut viisi vuotta raittiina ja työskentelee nykyisin Aseman lapset ry:n projektityöntekijänä, päätehtävänään estää alaikäisten rikollisuus ja vankilaan joutuminen.

Vapauteen, mutta kuka on vastassa?

Vankiloissa tehdään tuomion päättymisen koittaessa vapautumissuunnitelma, mutta liian usein se jää vain paperille. Onko muurien ulkopuolella ketään vastassa, jotta vankilaan ei palattaisi? Laurean rikosseuraamusalan lehtori Janika Lindström sanookin, että järjestöjen työ on hyvin merkittävää.

Päihderiippuvuus ja traumat pahimmat syyt

– Varmaankin 95 prosentilla vangeista on päihdeongelma. Ihan tarkkoja lukuja ei ole, mutta tosi korkea on prosentti. Eli päihdehoito kuntoon – ja toiseksi traumaterapia. Rikosten taustalla on usein vakavia traumoja.