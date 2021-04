"Vankila ei ollut mulle oikea paikka" – Joonas joutui kiven sisään jo nuorena, auttaa nyt nuoria välttämään vankilan

"Vankila ei ole ollut mulle oikea paikka"

Nuorisorangaistuksella työelämä tutuksi

Osa nuorista tuomitaan valvottuun ehdolliseen vankeuteen. Tällöin nuorta sitoo muun muassa ennalta sovitut valvontakäynnit. Tämän rinnalla on käytössä seuraamus nimeltä nuorisorangaistus, jossa yhteydenpito on ehdollista tiiviimpää.

Nuorisorangaistus sopii niille alaikäisille, jotka tekevät paljon rikoksia, mutta jotka ovat välttyneet huomattavan vakavilta rikoksilta. Tarkoituksena on pysäyttää nuorten rikoskierre yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

– Siinä on tarkoitus tavata tiiviisti, parikin kertaa viikossa. Tuetaan koulunkäynnissä ja käydään rikosten tekoon liittyvää keskustelua. Pyritään ohjaamaan työelämään ja käydään tutustumassa työpaikkoihin, kertoo Vogt-Airaksinen.

Nuorisorangaistusta toivotaan käytettävän enemmän

Nuorisorangaistusta kuitenkin käytetään todella vähän, vaikka asiantuntijoiden toiveena on laajempi nuorisorangaistuksen käyttö.

– Oletettavasti se ongelma on siinä, että ajatellaan, että ehdollinen on vähän lievempi rangaistus, että se menee rangaistusasteikolla sillä tavalla, että "ookoo nyt on sakkoja kokeiltu ja kokeillaan nyt sitten vielä tätä ehdollista", ja hups sitten ei olekaan enää aikaa sille nuorisorangaistukselle, jos nuori vielä syyllistyy rikoksiin.