Viime hetken muutos julki: Saudi-Arabian MM-rallissa vältettiin kiusallinen skandaali
0:57MM-rallitähdet saivat testi-ek:lla ensimmäisen maistiaisen Saudi-Arabiasta – Rovanperä nopein
Julkaistu 26.11.2025 18:03
Mikko Hyytiä
mikko.hyytia@mtv.fi
Poikkeusaikataululla läpi ajettava Saudi-Arabian MM-ralli alkaa ja päättyy päivää aiemmin kuin normaalisti. Kansainvälisen autoliiton (FIAn) urheiludelegaattina kisassa toimiva Timo Rautiainen oli kuitenkin tähän liittyen tarkkana, ja kisan tuomaristo julkaisi tänään varsin tärkeän asiakirjan.
Tuomariston julkaisema tiedote toimitettiin maailmalle paikallista aikaa kello 17.40 eli noin kolme tuntia ennen kisan ensimmäisen erikoiskokeen alkua. Tiedotteessa todetaan, että kun rallin viimeinen päivä on poikkeuksellisesti lauantai, myös lisäpisteet jaetaan lauantailta.
Samassa yhteydessä viitataan FIAn urheilusääntöjen pykälään 3.3.2, josta MTV Urheilu kirjoitti alkuviikosta. Kyseisessä pykälässä nimitäin todetaan sanatarkasti, että lisäpisteet jaetaan "vain sunnuntailta".
Ilman tämänpäiväistä täsmennystä olisi siis ollut mahdollista, että mestaruustaistelun häviävä kuljettaja tekee kisan jälkeen protestin siitä, että lisäpisteet jaetaan lauantailta, vaikka sääntöjen mukaan ne tulee jakaa "vain sunnuntailta".
Lisäpistetäsmennyksen lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että ralin 11:s ja 14. erikoiskoe Wadi Almatwi ajetaan alkuperäistä lyhyemmässä, 24,90 kilometrin mittaisessa muodossa.
Ralliin lähdetään kutkuttavista asetelmista. Toyotan Elfyn Evans johtaa tallikaveriaan Sebastien Ogieria kolmella pisteellä. Niin ikään Toyotalla ajava Kalle Rovanperäkin on taistelussa yhä mukana, vaikka ero Evansiin on 24 pistettä.