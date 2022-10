Päätöstä Helsinki–Tampere-suurnopeusradasta pitää odottaa: Kanta-Hämeessä kovin vastustus

Yhtiön tavoitteena on ollut selvittää noin tunnin junayhteyttä pääkaupungin ja Tampereen välille. Toisena vaihtoehtona on puolestaan ollut lisäraiteiden ja oikaisujen rakentaminen nykyiselle Helsinki–Tampere-junaradalle.

Kanta-Hämeessä vastustusta suurnopeusradalle

Suurnopeusrata ohittaisi Kanta-Hämeen kaupungit Hämeenlinnan ja Riihimäen. Kanta-Hämeen maakuntaliitto Hämeen liitto on pitänyt selvitystä puolueellisena, ja liitto on vaatinut lisäselvityksiä. Maakuntahallitus on vaatinut suurnopeusradan suunnittelun keskeyttämistä.