Itäradan linjausvaihtoehtojen kustannusarvio 1,6–3 miljardia euroa

Kustannuksiin vaikuttava merkittävin tekijä on radalle suunniteltujen tunneleiden kokonaispituus.

Itäradan on tarkoitus lähteä Lentoradan erkanemispaikasta. Lentorata on ratahanke, jota on suunniteltu Helsingin Pasilasta lentokentän kautta Keravan Kytömaalle.