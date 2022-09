Selvitys: Helsingin ja Tampereen välinen suurnopeusrata toisi suurimmat hyödyt – vauhti jopa 250 km/h, rakentaminen halkoisi arvokkaita kulttuuriympäristöjä

Suomi-rata eli raideosuus Helsingistä lentokentän kautta Tampereelle on linjaamatta lentoasemalta eteenpäin.

Vaihtoehtoina on vertailtu uutta suurnopeusrataa ja lisäraiteiden sekä oikaisujen rakentamista pääradan yhteyteen Riihimäen ja Tampereen välille.

Suurnopeusradan junien vauhti jopa 250 kilometriä tunnissa

Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy jo linjattu Lentorata, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle rakennettava kaukoliikenteen rata. Suurnopeusradalla matka-aika Tampereelta Helsinki-Vantaan lentokentälle olisi 45 minuuttia.

Valtion ja kuntien on päätettävä, kumpi vaihtoehto valitaan

Tänään julkaistun linjausselvityksen jälkeen Suomi-rata Oy:n omistajien eli valtion ja kuntien on päätettävä, kumpi vaihtoehto ratalinjauksesta valitaan.

– Kyse on aivan uudenlaisesta alueiden ja valtion tasaveroisesta yhteistyöstä. On tärkeää, että hankkeen omistajina olevat kunnat ja kaupungit yhdessä neuvottelevat Suomi-radan ratalinjauksesta, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo ministeriön tiedotteessa.

Tavoitteena on löytää hankkeelle rahoitusmalli, jolla rasitetaan julkista taloutta mahdollisimman vähän.

– On muistettava, että suunnittelu on tehtävä nyt, mutta rakentamisinvestointipäätös on edessä vasta vuosien päästä, muistuttaa Suomi-rata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki tiedotteessa.