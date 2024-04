Ministeri Kaisa Juuso MTV:lle: Synnytysosastojen määrään leikkauksia – "Täytyy oikeasti miettiä, missä on järkevää järjestää synnytyksiä"

– Synnytyksissä tarvitaan montaa erikoislääkäriä, jotta voidaan turvata turvalliset synnytykset. Seillä on anestesialääkäri, pehmytosakirurgia, lastentaudinlääkäri päivystys, siellä on tehohoito ja se tarvittava henkilökuntamäärä siihen. Siellä on siis noin 10 erityisosaajan rinki, joka päivystää koko ajan niitä synnytyksiä, totesi Kaisa Juuso MTV Uutisille.

– Se on erittäin vaativaa, se on erittäin kallista ja sen vuoksi on järkevää, että sitä keskitetään. (Juha) Sipilän hallituksen aikana tehtiin 1000 synnytyksen rajaus, mutta siitä on sen jälkeen koko ajan luovuttu ja luovuttu.