Päätoimittajan kommentti: Vuoden 2020 täytti pelko ja pelottelu – nyt piikki ja parempaa vuotta 2021!

Melkein kokonainen vuosi meitä on pommitettu päivittäisillä koronatartuntaluvuilla, kerrottu hoitoa tarvitsevien määrät ja lueteltu kuolleet, ruumis ruumiilta. Tiedotusvälineiden viikkorutiiniksi on muodostunut STM:n, THL:n ja HUS:n tiedotustilaisuuksien seuraaminen ja niistä raportoiminen. Näissä infoissa on jaettu tietoa, mutta niillä on ollut myös voimakas kriisitunnelmaa ylläpitävä vaikutus. Se varmaan on ollut tarkoituskin, mutta oliko tarkoitus myös, että oheisvahinkona osa inforumballe altistuneista kansalaisista on suorastaan ahdistunut?