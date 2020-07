Päätoimittajan kommentti: Sanna Marin vei hapen kilpasiskoilta – Ylen gallup paljastaa punavihreän nollasummapelin

Suomi lomailee, poliitikot lomailevat, koronasta on päästy ja somekohurintamallakin on hiljaisempaa. Sydänkesän puoluekannatusmittauksilta ei ylipäätään voi odottaa paljon. Eduskunnan viikon takainen äänestys perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuojasta olisi kenties antanut aineksia kannatusmuutoksiin, mutta äänestyksen ympärillä käydyn kiihkeän keskustelun ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen harrastaman poliittissävytteisen jälkipelin mahdolliset vaikutukset eivät ehtineet tähän mittaukseen kunnolla. Kannatusmittauksen haastatteluista vai pieni osa ajoittui viime perjantain jälkeiseen aikaan.

Sdp:llä huima nousu, vihreillä luisu

Jo muutaman kuukauden on ollut selvää, että sdp on hyötynyt sekä Sanna Marinista että koronakriisistä. Jos joku ei muista, niin on hyvä muistuttaa: joulukuussa 2019, siis vain puolisen vuotta sitten, sdp:n kannatus oli 13,2 prosenttia, ja se oli vihreidenkin perässä. Nousukierre on ollut päätähuimaava. Joku uskalikko saattaisi sdp:ssä jopa toivoa: koronan toinen aalto, kiitos!