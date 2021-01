Päätoimittajan kommentti: Keskustan kansanedustajia uhkaillaan – sekin kielii puolueen ahdingosta punavihreässä hallituksessa

Uhkailevatko omat keskustalaisia?

Ilmiö voi hyvin selittyä kotimaisen politiikan perusasetelmalla, joka on tämä: Keskustan asema hallituksessa on periaatteessa vahva, koska sen mukana hallitus seisoo tai kaatuu. Mutta se mikä hallituksessa näyttää vahvuudelta, on heikkoutta opposition edessä. Kokoomukselle ja perussuomalaisille keskusta on iso liikkumaton maalitaulu, johon osuu joka kerta tähtäämättäkin. Jokainen opposition vastustama hallituksen päätös voidaan katsoa keskustan viaksi, sillä eihän näitä päätöksiä ilman keskustaa edes syntyisi!