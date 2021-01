Juha Sipilän kanssa puhelimessa kesken hyökkäyksen ollut kertoo tilanteen uhkaavuudesta – "Kuulin, kun Juhalle sanottiin, että nyt tulee kunnolla turpiin"

Tilanne syntyi nopeasti

– Se on kyrsinyt, kun sosiaalisessa mediassa tapahtunutta on kyseenalaistettu, hän toteaa.

Hyökkäys tuomittu laajasti

– Kansanedustajien pitää voida nauttia fyysistä koskemattomuutta. Toki me ymmärrämme sen, että ihmiset lähestyvät sanoin ja antavat kovaakin palautetta, mutta missään nimessä fyysisen koskemattomuuden loukkausta ei voida hyväksyä. Tämä on vakava ja tuomittava teko, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi tapahtunutta aiemmin MTV Uutisille.

Osa uhkauksista on hyvin vakavia, sillä mukana on jopa tappouhkauksia. Osa uhkauksista on lievempiä ja niiden taustalla on todennäköisesti esimerkiksi mielenterveysongelmia.