Päätoimittajan kommentti: Gallup-tyhjiö täyttyi – kahdelle ehdokkaalle helpotusta, kahdelle toivoa ja yhdelle epätoivoa

Julkisuudessa, varsinkin some-julkisuudessa, on parin viime viikon aikana ihmetelty presidentinvaalien gallup-tyhjiötä. Miksei mittausta kuulu? Miksi edellisen mittauksen julkistamisesta on niin pitkä aika?

Kuten sometapoihin kuuluu, myös salaliittoja on epäilty. Mittauksia muka pantataan, jonkin mittauksen tulokseen liittyvän syyn vuoksi. Niin minkä?

Todellisuudessa kannatusmittauksia tehdään tietyssä syklissä, ja näin vaalien aikaan ajoitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi tenttipäivä. Kannatusmittauksen julkistaminen tentin alla on hyvä tapa sähköistää vaaliväittelyä.

Läpinäkyvyyden varmistaa se, että kannatusmittauksissa julkaistaan aina myös tiedonkeruun aikajänne. Yksikään media ei halua julkistaa vanhaa tietoa vaan mahdollisimman tuoreita lukemia. Mitä tuoreempia vastaukset ovat, sitä varmemmin ne kertovat ehdokkaiden voimasuhteista juuri sillä hetkellä ja sitä täsmällisempi ja ajankohtaisempi on gallup-uutinen.

Tuleeko Haavisto vastaan Halla-aho -äänestys?

Neljälle ehdokkaalle tulokset toivat hyviä uutisia. Kokoomuksen Alexander Stubbin asema kahden kärjessä pitää, ja verrattuna MT:n edelliseen, viime joulukuussa julkistettuun mittaukseen, Stubb on ohittanut Pekka Haaviston . 24 prosenttia on niin paljon, että vaalipäivänä sillä mentäisiin heittämällä toiselle kierrokselle.

Myös valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haavistolle tulos maittanee. Hän on kylläkin pudonnut kakkoseksi, kannatus nyt 21 prosenttia.

Maukkaaksi tuloksen tekee kuitenkin se, mitä MT:n mittaus näyttää Sdp:n Jutta Urpilaiselle . Urpilaisen kannatus on 7 prosenttia, mikä kielii, että demarit ovat yhä runsaslukuisina Haaviston takana. Tekisi mieli sanoa, että Urpilaisen peli on pelattu. Tai sitten ihmeiden aika ei ole ohi.

Silti Haaviston leirissä myös pieneen pelkoon on aihetta. Haavisto on kuusi prosenttiyksikköä edellä mittauksen kolmosta, perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa, joka saa mittauksessa 15 prosentin lukeman. Halla-ahon kannatuskäyrä on kuitenkin nousussa ja Haaviston – ainakin tässä mittauksessa – hieman laskussa.