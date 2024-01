Onko vaaleista tulossa vasemmiston kannattajien painajainen? Näin kärkiasetelma houkuttaa taktikoimaan

Kannatusmittausten kärkikolmikko on kokoomuksen Alexander Stubb , valitsijayhdistyksen ja vihreiden kannattama Pekka Haavisto ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho . Stubbin ja Haaviston sijoitus ykköspallilla vaihtelee, mutta pikanousijana on Jussi Halla-aho.

Maanantain julkaistun Helsingin Sanomien gallupin mukaan Halla-ahon tuki on noussut viisi prosenttiyksikköä joulukuun mittaukseen verrattuna. Stubbin ja Haaviston tuki puolestaan laski kaksi prosenttiyksikköä.

– Tässä varmasti Halla-ahon kannattajia innostaa se, että hänellä on oikeasti mahdollisuus mennä toiselle kierrokselle. Nousu on aika vaikuttava. Myös Olli Rehn (kesk.)on nousussa, mutta ei tokikaan näin vahvassa kuin Halla-aho.