Päätoimittajan kommentti: MTV Uutisten selvitys kertoo vallan väärinkäytöstä

Politiikka on myös verkostoitumista. Parhaiten politiikassa pärjäävät lahjakkaat verkostoitujat, sillä kun sinä tunnet oikeat ihmiset ja oikeat ihmiset tuntevat sinut, tie kohti huippua silottuu. On selvää, että alalla kuin alalla uran luominen vaatii henkilösuhteita – tietenkin omien lahjojen ja kunnianhimon lisäksi. Mutta politiikassa henkilösuhteiden merkitys uran luomisessa korostuu jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Henkilökeskeisyys tekee politiikasta hähmäistä ja salamyhkäistä. Tämä mahdollistaa myös epäterveet ilmiöt. Joku vallankäyttäjä voi käyttää asemaansa väärin. Tästä on kyse Tage Lindbergin tapauksessa, jota MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum on selvittänyt.

Varsinkin demaripiireissä Lindberg tunnetaan myös kykyvalmentajana. Hän on uransa aikana valmentanut ja tarjoutunut valmentamaan lukuisia nousevia tai nousua havittelevia demareita. MTV Uutisten julkaisemaa juttua varten haastateltiin yli kahtakymmentä henkilöä, useimmat heistä nuoria aikuisia naisia. Osalla ei ole Lindbergiä kohtaan moitittavaa, mutta hyvin moni on kokenut Lindbergin valmennusmenetelmät ahdistavina. Vaikka politiikan peli voi olla kovaa, tarvitseeko sen nimissä valmennettavan uskoutua valmentajalleen? Miksi valmennussopimuksesta ei saa kertoa ulkopuolisille? Miten alastomana esiintyminen liittyy toimimiseen politiikassa?

MTV Uutiset julkaisee Lindbergin nimen tämän yhteiskunnallisen aseman ja toisaalta tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen perusteella. Lindberg on demariaatteen sateenvarjon alla harjoittanut toimintaa, joka sopii harvinaisen huonosti SDP:n brändiin. Tasa-arvosta, vallasta ja vallan väärinkäytöstä on viime vuosina puhuttu paljon muun muassa Me too -liikkeen myötä. Yhtä lailla viime vuosina valokeilassa ovat olleet työelämän pelisäännöt.