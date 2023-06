MTV Uutisten selvitys: SDP-vaikuttaja Tage Lindbergiltä epäasiallisia koulutustarjouksia nuoremmille naisille – puolue selvittää toimintaa

Rangaistuksista päättää Tage, ja Marin on toteltava.

Epäasiallista toimintaa

MTV Uutiset on selvittänyt SDP- ja työmarkkinavaikuttaja Tage Lindbergin epäasiallista toimintaa.

MTV Uutiset on nähnyt runsaasti Lindbergin ja nuorempien naisten välistä viestinvaihtoa sekä pyrkinyt vahvistamaan tietoja asianosaisten lisäksi myös muista lähteistä.

Tässä jutussa ei väitetä Lindbergin syyllistyneen rikoksiin. Kyse on siitä, minkälaiset toimintatavat ovat sallittuja politiikan tärkeälle taustavaikuttajalle.

SDP on käynnistänyt tapahtuneesta myös sisäisen selvitysprosessin, joka alkoi puolueelle tehdystä häirintäilmoituksesta.

Pitkän linjan taustavaikuttaja

Vaikka Tage Lindberg ei ole suurelle yleisölle tuttu nimi, hän on merkittävä pitkän linjan vaikuttaja suomalaisen politiikan kulisseissa.

Vuodesta 2013 Lindberg on työskennellyt päivätyökseen Suomen Ekonomeissa. Hänen nykyinen tittelinsä on työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan erityisasiantuntija.

SDP:n sisällä Lindberg käyttää valtaa etenkin puolueen maineikkaimman paikallisosaston, helsinkiläisen Tölö Unga Socialisterin kautta. Lindberg on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 2010-luvun alkupuolelta.

Politiikan piireissä tiedetään Lindbergillä olevan laajat verkostot niin työmarkkina- kuin puoluepolitiikankin päättäjiin. Lindberg järjestää aktiivisesti tilaisuuksia ja on mukana porukoissa, joissa liikkuu runsain määrin vallankäyttäjiä, ministeritasoakin myöten.

Mari sai ahdistavan sopimustarjouksen

Tapaamisessa oli esillä ajatus mentoroinnista ja sparrailusta, joka on politiikassa aivan tavanomaista toimintaa.

MTV Uutiset on nähnyt kirjallisen sopimustarjouksen, joka on lähetetty Lindbergin työsähköpostista Marille.

Sähköpostin otsikko on "Vain sinun silmille".

Kirjallisessa sopimuksessa mainitaan kehityskohteita, joita Marilla poliitikkona on.

Sopimuksessa mainitaan erikseen, että pääosa yhteistyöstä on neuvomista ja esiintymisen kouluttamista.

Utelua seksimieltymyksistä

MTV Uutiset on haastatellut tätä juttua varten Marin lisäksi yli kahtakymmentä muutakin SDP-toimijaa.

Joukossa on esimerkiksi entisiä ja nykyisiä SDP:n nuoriso- tai opiskelijajärjestön aktiiveja ja eduskunta-avustajia tämän ja viime vuosikymmenen ajalta.

Haastatelluista valtaosa on naisia, mutta joukossa on myös miehiä.

Osalla haastatelluista on Lindbergistä vain hyvää sanottavaa.

Lindberg on antanut monille mentoroitavilleen hyvää koulutusta, edistänyt uria ja esimerkiksi kutsunut heitä kovan tason poliitikkojen illanviettoihin, joihin nuoremmilla ei muuten olisi asiaa.

Huhuja on MTV Uutisten tietojen mukaan liikkunut ainakin joidenkin demarien keskuudessa jo vuosikausia.

Tapaukset sijoittuvat viime vuosikymmenelle. Suullisesti esitettyjä kysymyksiä on mahdotonta varmistaa aukottomasti jälkikäteen.

Virpi sai ohjeet koulutussessiosta

– Hän kertoili antavansa koulutusta ja haluavansa auttaa nimenomaisesti naisia urallaan. Kyllähän nuorelle feministille tulee siitä olo, että tässä on ihminen, joka haluaa oikeasti auttaa.

Session aikana kouluttajalla on täysin vapaat kädet, ja koulutettavan on noudatettava KAIKKIA annettuja käskyjä, vaikka kuinka tuntuisi nöyryyttävältä tms.

Itkettäminen on suorastaan tavoite, joten molemmat varautuvat, että näin saattaa käydä.

"Saatat joutua esiintymään alasti"

Jos rajoja mietit, niin saatat kyllä joutua esiintymään alasti, mutta seksin etsin kyllä kotoani, se on varma asia.

Naiset eivät ole uskaltaneet kertoa eteenpäin

Virpi on vasta vuosien myötä ymmärtänyt, kuinka omituinen Lindbergin ehdotus oikeastaan olikaan.

– Mitä poliittista esiintymiskoulutusta on nöyryyttäminen tai itkettäminen? Mitä ammatillista osaamista ne tuottavat?

Lindberg on korostanut naisille luottamuksen merkitystä ja sitä, ettei hänen koulutuksistaan saisi hiiskahtaakaan kenellekään, ei edes lähimmille ystäville.

Miksi näin? Tämä on mahdollistanut Lindbergille myös oman selustansa suojaamisen.

Tästä käynnistynyt puolueen sisäinen selvitystyö on kesken.

Elsa ja "rottakoe"

Tänäkin vuonna Lindberg on toiminut yhden nuoren naisen kohdalla tavalla, joka on helppo ymmärtää ahdistavaksi.

– Tage sanoi, että kun SDP:n puoluejohto valitsee erityisavustajia, he soittavat kolmelle ihmiselle, joista yksi on hän, Elsa kertoo.

– Me voisimme jossain vaiheessa testata, mitä tapahtuu, kun laitan kunnolla painetta. Todella kiinnostava ’rottakoe’, Lindberg viestitti.

Elsa ajatteli, että kyseessä on jonkinlainen työhaastattelusimulaatio, johon kuuluisi esimerkiksi improvisoidun puheen pitäminen.

Taas kerran korostettiin sitä, että kaiken on pysyttävä salassa muilta.

– Kun sain ohjeet, minulle tuli todella vähätelty ja pelattu olo. Ihan kuin olisin tyhmä. Tage ajatteli, että minulle voi pitää kokeen sidosryhmäillassa, samalla kun muut tilassa olevat ihmiset eivät tiedä ollenkaan, että tällainen tilanne on käynnissä, Elsa sanoo.

– En ala kanssasi kinaamaan. Toimi, kuten on ohjeistettu, Lindberg viestitti.

– Mikä olisi ollut Tagen suunnitelma minun varalleni, jos en olisi kieltäytynyt? Se on todella jäänyt vaivaamaan, Elsa sanoo.

Aviisi 2014: Koulutuksia pidetty epämiellyttävinä

Politiikan tekijänä Lindbergillä on maine ovelana ja koviakin keinoja kaihtamattomana vaikuttajana.

Toimintatapoihin on kiinnitetty julkisuudessa huomiota jo vuonna 2014, kun Tampereen ylioppilaslehti Aviisi teki kaksi juttua ( yksi , kaksi ) Lindbergistä sekä koulutuksista, joita hän oli pitänyt opiskelijoille.

– Tagen esittelemiin keinoihin kuuluvat muun muassa tiedon pimittäminen, disinformaation levittäminen, painostaminen ja niin edelleen. Hän myös neuvoo, että on hyvä juoda viinaa ja käydä sekasaunassa niiden ihmisten kanssa, joihin haluaa vaikuttaa, nimetön opiskelijavaikuttaja toteaa Aviisissa.

Lindberg: Olen toiminut parhaani mukaan

Tage Lindberg vahvistaa puhelinhaastattelussa MTV Uutisille, että puolueessa on käynnistetty selvitys hänen toiminnastaan.

– Haluan antaa rauhaa kaikille tutkia tätä asiaa parhaan kykynsä mukaan. Se on selkeämpää, jos olen sivulinjoilla, kun tämä tapahtuu, Lindberg sanoo.

– Olen toiminut parhaan kykyni mukaan, ja katson, että kyse on ollut joka tilanteessa aikuisista ihmisistä. Kenenkään tahdon vastaisesti ei ole tehty yhtään mitään.

Lindberg korostaa, että hänen esittämistään sopimustarjouksista on ollut mahdollista kieltäytyä.

– Mutta sen tietenkin sanon, että jos jollakin on tullut ahdistusta, paha mieli tai jotain vastaavaa, se ei tietenkään ole hyvä asia ja siitä olen äärimmäisen pahoillani. Näin ei ole missään nimessä ollut tarkoitus.

– No käytännössä ei mistään. Sen oli tarkoitus olla enemmänkin vitsi kuin mitään muuta, eikä minkäänlaisia rangaistuksia ole tehty, ainakaan niin, että millään tavalla niitä tässä muistaisin.

– Se oli sarkasmia. Nyt mennään jo niin kauas historiaan, en pysty yhtään ulkoa muistamaan, missä yhteydessä tällaisia on ollut. Jonkinlainen vanhenemisaika varmaan näissäkin on. En pysty sanomaan juuta enkä jaata tuohon.

Eli et pysty muistamaan tapausta, jossa olisit laittanut ravintola Kosmoksessa lounastamisen jälkeen nuorelle naiselle ohjeet tällaista koulutussessiota varten?

– Varmasti kaikessa yhteistyössä, eikä vain tässä, luottamus on tärkeä. Mikään yhteistyö ei ole mahdollista, jos aina kun olet jonkun kanssa tekemisissä, se [luottamuksellisen keskustelu] menee jonnekin eteenpäin.

– Eikä se liity vain näihin esimerkkeihin. Luottamus on perustekijä, joka on välttämätön, että joku asia menee eteenpäin. Aina se luottamus ei kerta kaikkiaan toimi, ja se on sitten näin.