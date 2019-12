MTV Uutisten kysely puoluevaltuutetuille: Pääministerikisa on liki tasan – Marinia ja Lindtmania kehutaan vuolaasti

Historiallisen alhaisissa kannatusluvuissa rämpivä SDP valitsee sunnuntaina pääministeriehdokkaansa. Vaihtoehtoja on kaksi: eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tai liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.



MTV Uutisten puoluevaltuutetuille tekemä kysely osoittaa, että tilanne on todella tasainen. Tavoitimme 61:stä valtuutetusta 43, joista yksi on kokoukseen osallistuva varavaltuutettu. Heistä 17 kannattaa tamperelaista Marinia ja 16 vantaalaista Lindtmania. Vastanneista kuusi harkitsee yhä kantaansa, neljä tavoitettua ei halunnut ottaa kantaa kummankaan puolesta.



– Sanna Marin on tällä hetkellä oikea henkilö johtamaan meidän maata, meidän hallitusta. Hän on jämäkkä, asiaosaava ja on aina tarttunut tehtäviin epäröimättä ja osoittanut myös kyvykkyytensä johtaa, toteaa puoluevaltuutettu Karita Toijonen.



– Viime aikoina on ollut paljon turbulenssia, joka on vaikuttanut hallituksen ja puolueen toimintaan ja tää tilanne täytyy vakauttaa. Uskon, että Antti yhteistyökykyisenä henkilönä kykenee rakentamaan sitä vakautta ja luottamusta, arvioi puoluevaltuutettu Susanna Bruun.



Tasavahvat kandidaatit

Muun muassa näin vastauksissa kehutaan Lindtmania.

Antilla on ryhmän puheenjohtajan kokemus eduksi. Myös kentän vahva mandaatti kahdessa menneessä puoluekokouksessa toimia varapuheenjohtajana puhuu häneen kohdistuvasta laajasta luottamuksesta.



Hän on nuoresta iästään huolimatta tuloksekas, kokenut ja koeteltu poliitikko. Hän on kehittynyt huimasti tehtäviensä myötä. Poliittiselta ajattelultaan hän on lähempänä suomalaisten valtavirtaa. Uskon Lindtmanin kääntävän SDP:n kannatuksen nousuun.



Uskon, että Lindtmanilla on parhaat edellytykset hoitaa tehtävää. Hänellä pääministerin tehtävään on tarvittava kokemus, paineensietokyky ja yhteistyökyky. Hän kykenee kokoamaan oman puolueen yhteen ja luomaan luottamuksen ilmapiirin hallituskumppaneiden kesken.



Ja näin kehutaan Marinia.



Hän on tosi pätevä poliitikko ja johtaja. Vakuutuin Rinteen tuurauksen aikana siitä, että hän pärjää missä tahansa tehtävässä.



Sanna Marin on puoluekokouksen valitsema 1. varapuheenjohtaja ja saanut jo mandaatin toimia puheenjohtajan sijaisena. Marin oli viime eduskuntavaaleissa äänikuningatar ja hänen kansansuosionsa on suurempi kuin pitkään aikaan kenenkään. Marin ei ole myöskään väistänyt velvollisuuttaan, vaan toiminut jo puheenjohtajan sijaisena hänen sairauslomallaan.



Hän saa vankkumattoman tukeni. Sanna on yksi eniten arvostamistani ihmisistä. Hän on napakan asiallinen, inhimillinen, kokonaisuuksia erinomaisesti hahmottava, asioihin perehtyvä, karismaattinen ja äärimmäisen älykäs ihminen. Sanna on kovalla työllä ja persoonallaan saavuttanut kaiken sen, mihin hänellä on ovet auki. Unohtamatta sitä luottamusta, mitä hän nauttii yli puoluerajojen.



SDP-lähde: Rinne jatkanee puoluejohdossa kesään asti

Puoluevaltuusto päättää huomenna myös puolueen muista ministeriehdokkaista. Puolueen sisältä tulleen tiedon mukaan on todennäköistä, että Rinne ei jatka ministerinä, mutta jatkaa puolueen puheenjohtajana ensi kesään saakka.



Valtuutettu Bruun ei myöskään ole vakuuttunut siitä, että salkkua kannattaisi Rinteelle sovitella.