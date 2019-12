Käydäänkö pääministerikisa näiden kahden väkevän ehdokkaan välillä? Tällaisia ovat Sanna Marin ja Antti Lindtman

SDP:stä kerrotaan, että jonkinlainen enemmistö eduskuntaryhmästä tukisi Marinia, vaikka myös Lindtmanilla on kannatusta. Helsingin Sanomien tekemän gallupin mukaan vastaajat nimeäisivät Marinista Rinteen seuraajan.

Myös Ylen kyselun mukaan Marin on vahvoilla, mutta kisasta odotetaan erittäin tiukkaa.

Oli uusi pääministeri heistä sitten kumpi tahansa, demariedustajien taustat kiinnostavat – millaisen pääministerin Suomi on mahdollisesti saamassa?

Sanna Marin – vahvana teemana tasa-arvo ja ihmisoikeudet



Sanna Marin on SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänen esiintymistään Antti Rinteen keväisen sairausloman aikana on kiitelty laajasti. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.