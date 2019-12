Suomen seuraavan pääministerin valinta lähestyy: Puheet pidetty

"Pääministerinä minulla olisi isot korvat ja pieni suu"

Marin keskittyi yhteisöön

– Me onnistuimme, koska me seisoimme yhdessä rintamassa ja meillä oli yhteinen päämäärä: muuttaa Suomen suunta, Marin sanoi.

– Työmarkkinatilanne on hyvin vaikea. Huomenna satatuhatta ihmistä on lakossa. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi, luottamus ja toimintakyky on palautettava.