Pääministeri Rinne tarkentaa eläkepuheitaan MTV:lle – toivoo työmarkkinajärjestöiltä parannuskeinoja erityisesti äitien eläkeläisköyhyyteen

Rinteen mukaan Suomessa on satojatuhansia naisia, jotka ovat tehneet kymmeniä vuosia töitä, mutta eläke on jäänyt järkyttävän pieneksi.

- Työeläkejärjestelmän sisällä on ollut ongelma, joka on synnyttänyt erityisesti naisten eläkeläisköyhyyttä ja sen takia on oikeudenmukaista, että työeläkejärjestelmän osapuolet pyrkivät myös itse miettimään korjaustoimenpiteitä, sanoo Rinne MTV Uutisille.