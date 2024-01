Pääministeri Orpo sivuun hallituksen kiistellystä miljardihankkeesta – onko Purrakin jäävi?

Syynä on oikeuskanslerin tulkinta, jonka mukaan hanketta Turun kaupunginvaltuutettuna käsitellyt Petteri Orpo on asiassa jäävi.

Orpon esikunnasta kuitenkin vahvistetaan MTV Uutisille, että Orpo on jäävännyt itsensä syksyn aikana talouspoliittisen ministerivaliokunnan kahdessa kokouksessa Turun tunnin junaa käsiteltäessä.

Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on käsitellyt hanketta aiemmin Kirkkonummen kunnanvaltuutettuna.

Poikkeuksellista tilanteessa kuitenkin on, että jääviydet ja mahdolliset sellaiset koskevat rahallisesti valtavaa ja poliittisesti merkittävää hanketta ja kaikkein keskeisimpiä ministereitä.

Koko Turun tunnin junan alustava hinta-arvio on ollut 3,4–4 miljardia euroa. Ainakin oppositiopuolue keskusta on kritisoinut hanketta turhaksi rahareiäksi.

"Onko vaikutusta, mikäli Orpo eroaisi kaupunginvaltuustosta?"

– Tämä on hyvä aihe olla pitkästä aikaa täällä pöntössä. Tämä on ollut Varsinais-Suomen ja Turun ykköskärkihanke varmaan toistakymmentä vuotta, Orpo hehkutti.

Orpo voi osallistua käytännössä vain sellaisiin päätöksiin, joissa eri omistajien välillä ei ole ristiriitoja ja kyse on kansallisen edun kysymyksistä, esimerkiksi EU-rahoituksen hakemisesta.

Pitäisikö Purrankin olla jäävi?

– Jos on kysymys nimenomaan yksittäisestä hankkeesta ja siltä osin kunnan ja valtion intressit voivat olla erilaisia, siinä tapauksessa kyllä, Pöysti toteaa.

Jos ristiriita kunnan ja valtion etujen välillä on mahdollinen, pelkkä valtuuston käsittelyyn osallistuminen riittää jääviyteen. Valtuuston puheenjohtajuus tai kaupungin- tai kunnanhallituksen jäsenyys synnyttää jääviyden vielä automaattisemmin.

Tämä päätös on kimpaannuttanut kunnat, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät hyväksy yllättävää lisälaskua. Kyse ei siis toki ole esimerkiksi Kirkkonummelle mieluisasta päätöksestä.

– En ota siihen mitään kantaa. Ministerin tehtävä on lain mukaan itse tuoda mahdollinen esteellisyys esille.

Hallituksessa ollut hämmennystä

Vaikka jääviyksiä on käsitelty oikeuskanslerin kanssa hallituksen yleisistunnossa ainakin tällä viikolla, MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksessa on ollut edelleen eri tulkintoja siitä, keiden ministerien on itsensä asiassa jäävättävä.