Pääministeri Marin huolissaan nuorten jengiväkivallasta: "Siihen on puututtava nyt, kun vielä voimme..."

Hän totesi, että nuorten väkivaltaan ja jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti.

– Siihen on puututtava nyt, kun vielä voimme välttää tilanteen kärjistymisen, hän kirjoittaa.

– Meidän on torjuttava väkivaltaa ja ehkäistävä siihen johtavia syitä. Katujen tulee olla turvallisia kaikille.

Myös sisäministeri Ohisalo on ottanut Twitterissä kantaa uutiseen.

Hän jatkaa, että korona on kärjistänyt nuorten vaikeuksia.

– Poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen on erityisen tärkeää. Tästä työstä hieno esimerkki on Ankkuritoiminta, jossa poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, terveystoimen, nuorisotoimen ja myös oppilaitosten kanssa.

Ohisalon mukaan tavoitteena on parantaa rikoksilla oirehtivien nuorten hyvinvointia ja tukea nuorten kasvua niin, että vältetään haitallista kehitystä ja puututaan välittömästi elämänhallintansa kanssa vaikeuksissa olevan toimintaan, jotta nuoren elämä saadaan nopeasti oikeille raiteille.

– Suomessa ei saa syntyä näköalattomuutta, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Keskeistä on eriarvoisuuden vähentäminen. Jotta Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa, on jokaisen pystyttävä luottamaan muihin ihmisiin ja viranomaisiin. Kukaan ei saa jäädä yksin.