Ilpo Härmäläisen murhajuttu jatkuu oikeudessa: Ääneen pääsee 27 vuoden takaisesta verityöstä epäilty "mainosmies"

Murhasta syytetty mies on Härmäläisen entinen liikekumppani, ja häneen on viitattu julkisuudessa "mainosmiehenä". Hänet vangittiin yllättäen henkirikoksesta epäiltynä viime elokuussa, sillä poliisi oli avannut pitkään pimeänä olleen henkirikosjutun tutkinnan uudelleen. Miehellä on talousrikostaustaa. Hän on kiistänyt murhasyytteen.