Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoo, ettei maa ollut valmis kohtaamaan koronakriisiä: "Voimme tehdä johtopäätöksiä oppiaksemme"

Ruotsalaiset eivät pääministerin mukaan saa herpaantua, sillä tilanne on edelleen vakava. Löfven korosti maanmiehilleen, että nyt ei voi ajatella viikkoja vaan kuukausia. Koronakriisi ei ole pitkään aikaan ohi, vaan se kestää.

SVT:n haastattelussa Löfven sanoi, että on selvää, ettei Ruotsin valmius ollut tarpeeksi hyvä kohtaamaan kriisiä.

– Siksi olemme hyväksyneet kansallisen turvallisuusstrategian, jossa on mukana kaikki vesihuollosta ja sähköntuotannon ylläpidosta terveydenhuoltoon. Olemme aloittaneet työn ja siten voimme tehdä johtopäätöksiä tästä kriisistä oppiaksemme, mitä tarvitaan.

Löfven korosti, että suurin osa ruotsalaisista noudattaa viranomaisten neuvoja ja pitää välimatkaa toisiin ihmisiin. Mutta osa ei näin tee, ja siksi hallituksen täytyy "puuttua asiaan kovin ottein". Sellaiset ravintolat, joissa asiakkaat eivät pidä välimatkaa toisiinsa, suljetaan, Löfven sanoi.

Ruotsissa on varmistettuja koronavirustartuntoja yli 10 100. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 887 ihmistä eli miljoonaa asukasta kohti on kuollut 88 ihmistä.

Ranskassa vuorokaudessa kuolleiden määrä laskenut

Ranska kertoi lauantaina, että maassa oli kuluneen vuorokauden aikana kuollut 643 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Päivää aiemmin vastaava luku oli liki 990.

– Tuntuu, että olemme saavuttaneet epidemian erittäin korkean tasanteen, mutta epidemia on edelleen hyvin aktiivinen, sanoi Ranskan johtava terveysviranomainen Jerome Salomon.

Kaikkiaan Ranskassa on yli 13 800 koronakuolemaa. Maassa on 212 kuollutta miljoonaa asukasta kohti.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja Ranskassa on tähän mennessä todettu yli 129 600.

Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut vajaat 19 500 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 322.Vahvistettuja virustartuntoja Italiassa on yli 152 000.

Hellekelit mittaavat brittien koronakuria

Brittiviranomaiset jännittävät, miten kuuliaisesti kansalaiset noudattavat kotonapysymiskäskyä sään muuttuessa kesäiseksi. Osiin saarivaltiota on luvattu pääsiäisviikonloppuna jopa hellettä.

– Kansakunnan päättäväisyyttä mitataan nyt. Vaikka sää olisi kuinka lämmin ja puisto tai ranta kuinka houkutteleva, kaikkien pitää edelleen pysyä kotona, koska sairaaloissa ympäri maan terveydenhuollon työntekijät taistelevat yötä päivää pitääkseen vakavasti sairaat ihmiset hengissä, terveysministeri Matt Hancock sanoi lauantaina hallituksen päivittäisessä tiedotustilaisuudessa.

Hancock korosti, että koronaepidemian huippu on Britanniassa edelleen vasta tulossa eikä kukaan tiedä, milloin se saavutetaan. Vasta kun huippu on ylitetty, koronaan liittyviä rajoituksia voidaan ryhtyä purkamaan, ministeri tähdensi.

Espanjassa metroasemilla jaetaan kasvosuojaimia

Espanjassa uusien koronakuolemien määrä jatkoi laskuaan lauantaina kolmatta päivää peräkkäin. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia kirjattiin 510. Määrä oli alin melkein kolmeen viikkoon.