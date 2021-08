Ovatko Pelle Peloton -keksinnöt ratkaisu ilmastonmuutokseen? Maapallon pelastamiseksi on kehitteillä erilaisia innovaatioita

Keskustelu ilmastonmuutoksen akuutista tilanteesta on poikinut uusia innovaatiota hidastamaan maapallon lämpenemistä.

Osa keksinnöistä on jo käytössä

Yksi ajatus on, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua heijastamalla auringonsäteitä takaisin avaruuteen. Keksintöjä tähän on jo viritteillä eri tahoilta. Yksi keino olisi suihkuttaa pieniä hiukkasia ilmakehän ylimpään kerrokseen.

Yksi jo käytössä oleva keksintö on hiilidioksidi-imuri. Itse "imurit" ovat tehtaiden kokoisia laitoksia. Sveitsiläinen yritys Climeworks on rakentanut jo toisakymmentä hiili-imuria Eurooppaan. Määrä on kuitenkin verrattain vähän, sillä imureita tarvittaisiin tuhansia.