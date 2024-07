Peilit avaruuteen ja rikkiä ilmakehään: Ilmastonmuokkaus tuottaa hulluja ideoita maapallon viilentämiseksi

Päästövähennykset löntystävät, lämpöennätyksiä rikotaan maailmanlaajuisesti ja yhä tuhoisammista sään ääri-ilmiöistä on tullut pelottavan tuttuja vieraita.

Yhtenä vastauksena ilmaston viilentämiseksi on pohdittu geoengineeringiä eli suomeksi ilmastonmuokkausta.

Jättimäisiä peilejä avaruuteen

Yksi tunnetuimmista ehdotuksista on peilien lisääminen avaruuteen. On siis ehdotettu, että avaruuteen, Maan ja Auringon väliin, lisättäisiin suuret peilit, joiden avulla voitaisiin säädellä tulevaa säteilyä.

– Se on todennäköisesti todella kallista. Peilejä tarvitaan paljon ja ne pitäisi asettaa todella kauas. Tietyssä kohtaa Maan ja Auringon välissä ne pysyisivät kuitenkin paikoillaan, joten se on teoriassa mahdollista.

Rikin suihkuttaminen ilmakehään

/All Over Press

– Sillä kyllä pystysi hillitsemään keskilämpötilan nousua. Mutta on vaikea ennustaa, mitä muita vaikutuksia sillä olisi, joten se on hyvin riskialtis vaihtoehto.

Pilvien valkaiseminen

IMAGO/Dean Pictures/ All Over Press

Viilennykseksi on ehdotettu myös pilvien valkaisua.

– Tässä on vain tuttu riski, eli emme tiedä tarkkaan, miten tämä vaikuttaisi paikalliseen ilmastoon eri puolilla maailmaa.

Ekholmin mukaan pilvien valkaisua on tutkittu simulaatiossa, joka osoitti, että vaikka toimenpide tapahtui Tyynellämerellä, sen vaikutukset näkyivät myös Euroopan ilmastossa.

Sivuvaikutukset pelottavat

– Se on selkeä ongelma, koska me emme voi tarkkaan ennustaa näiden menetelmien seurauksia. Sen takia siihen suhtaudutaan varovaisesti.

Ilmastonmuokkaus koittaa hoitaa oiretta eikä tautia. Jos ilmastonmuutoksen syy on kasvihuonepäästöt, muokkaaminen ei tartu siihen juurisyyhyn vaan pelkkiin oireisiin, Ekholm avaa.

– En näe näitä ensisijaisena keinona, mutta on hyvä pitää jonkinlainen kortti takataskussa.

Hän itse kertoo olevansa optimistinen, koska kehitys päästöjen vähentämiseksi on ollut nopeaa.

– Kymmenessä vuodessa on tullut tuulivoimaloita, aurinkopaneeleja ja sähköautoja sellaisella vauhdilla, joka vaikutti kymmenen vuotta sitten epärealistiselta. Päästöt on saatu monessa maassa jo laskemaan ja maailmanlaajuisestikin niiden kasvu on hidastunut. Ehkä lähivuosina nekin kääntyvät lasku-uralle.