Osa tutkijoista uskoo voivansa viilentää maapalloa keinotekoisesti katastrofin estämiseksi – toisten mielestä se ei ole alkuunkaan hyvä idea

Cornellin yliopiston asiantuntijan, tohtori Douglas MacMartinin mukaan on 100-prosenttisen varmaa, että tutkijat pystyisivät viilentämään planeettaa.

Sään sohiminen voi olla vaarallista

Mutta se, että jotain pystytään tekemään, ei tarkoita sitä, että näin kannattaisi toimia. The Weekin artikkelissa huomautetaan, että luonnon toimintaan sekaantuminen on riskialtista. Maapallon sääjärjestelmä on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen.