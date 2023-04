Ovatko autojen "kauhukahvat" katoamassa? Mersu kertoo, miksi niistä luovutaan

Auton aerodynamiikkaa parantaakseen muun muassa juuri Mercedes on pyrkinyt saamaan auton kattolinjan mahdollisimman matalaksi ja tasaiseksi pienentääkseen ilmanvastusta. Työ on tuottanut tulosta, sillä esimerkiksi EQS:n ilmanvastuskerroin on vain 0,2 – vähemmän kuin millään muulla Euroopassa myytävällä tuotantoautolla. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että ylimääräistä tilaa auton sisälle jää vähemmän.