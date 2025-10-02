Harjoitukseen osallistuu noin 700 pelastusalan ammattilaista.

Pelastusalan ammattilaiset Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta harjoittelevat Oulussa rajat ylittävien hätätilanteiden hallintaa.

Rescue Borealis 2025 -suurharjoitus simuloi muun muassa kemiallisia, biologisia ja radioaktiivisia uhkia.

– Meidän on syytä varautua kaikennäköisiin uhkiin, ovat ne sitten niitä perinteisempiä maastopaloja tai tulvia, sanoo sisäministeri Mari Rantanen.

– Mutta kyllä on sanottava ääneen se, että meidän on varauduttava kaikkein vakavimpaan uhkaan eli sotaan.

Katso videolta artikkelin alusta, miltä harjoitus näytti.

Ainutlaatuinen harjoitus Suomessa

Noin 700 pelastusalan ammattilaista osallistuu kansainväliseen harjoitukseen, joka on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen.

Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja valmiuksia erilaisiin uhkiin, luonnonkatastrofeista aseellisiin konflikteihin.

Oulussa on harjoiteltu muun muassa säteilyyn sekä biologisiin ja kemiallisiin uhkiin liittyvien saastumistapausten käsittelyä.

Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin muistuttaa, että Venäjä etsii jatkuvasti haavoittuvuuksia, jotka on tunnistettava ja paikattava nopeasti.

– Tuplaamme Ruotsin siviilipuolustuksen resurssit muutamassa vuodessa.

– Teemme nyt paljon asioita kuroaksemme umpeen ja rakentaaksemme täysin uudenlaisen kyvykkyyden, ja tietysti haluamme harjoitella sitä yhdessä Suomen kanssa.