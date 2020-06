Puolustusvoimat varautuu koronaviruksen toiseen aaltoon – komentaja vakuuttaa MTV:lle puolustusvalmiuden pysyvän kunnossa: "Kun tulee vaikeampia aikoja, kaikki turha loppuu"

Varuskunnissa joukot on jaettu kolmeen osaan, jotka viettävät vuorotellen kaksi viikkoa kasarmilla, maastossa tai lomalla. Tuo käytäntö ja muut hygienia- ja varotoimet ovat säästäneet yleensä viruslinkoina tunnetut varuskunnat pahimmalta.

– Kun heinäkuussa uusi saapumiserä astuu palvelukseen, me jatkamme näitä toimenpiteitä. Mutta seuraamme hyvin tarkkaan koko ajan koronatilanteen kehittymistä. Tietysti meidänkin kannalta on erityisen tärkeää, että tämä epidemia ei yhteiskunnassa uudestaan käynnisty, ainakaan liian nopeasti, totesi puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Korona estää harjoituksia, mutta puolustusvalmius pidetään kunnossa

Myös suuret kertausharjoitukset on koronan takia peruttu. Pienempiä harjoituksia harkitaan pidettäväksi syksyllä, jos koronatilanne sallii.

– Sitä on nyt siedettävä niin pitkään kuin tämä tilanne jatkuu, mutta pidämme koko ajan huolen puolustusvalmiudesta, vakuuttaa kenraali Kivinen.

Suomessa ensi vuonna pidettävän, jopa 20 000 sotilaan Arctic Shield -harjoituksen kohtalo riippuu myös koronasta. Harjoitukseen on kutsuttu ulkomaalaisia joukkoja useista eri maista.

Komentaja varusmiehistä: "Olen erittäin ylpeä heistä"

Komentajan mukaan varusmiehet ovat pärjänneet koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa hyvin. Hän on talvella palvelukseen astuneeseen nuoreen joukkoonsa tyytyväinen.

– Kyllä joukko on osoittanut henkisen vahvuutensa. Siinä joukossa on yhteisöllisyyttä, mutta myös yksilötason vastuuta. He ovat hoitaneet erittäin hyvin oman osuutensa.