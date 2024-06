Oulu: Valkea-puukotuksen uhri jälleen ulkomaalaistaustainen – alaikäinen epäilty kertonut poliisille rasistisista motiiveista

Uhri ulkomaalaistaustainen

– Hänen puhuttelussaan on tullut ilmi viitteitä rasistisesta motiivista. Epällyn mahdollinen äärioikeistotausta on toistaiseksi vielä selvittelyssä, Kiiskinen kertoo MTV:lle.

Poliisi sevittää tapahtumia

Ilmoituksen mukaan kauppakeskuksessa on tapahtunut puukotus, jonka tekijä on vartijoilla kiinni. Paikalle meni useita poliisipartioita ja ensihoidon yksikkö.



Koska puukotuksesta epäilty on täyttänyt 15 vuotta, hän on rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan. Poliisi otti hänet kiinni ja selvittää asiaa yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa.



Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja teon motiivia.