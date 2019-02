Oulun seksuaalirikosvyyhti paisuu yhä, tutkinnassa jo 29 alaikäisiin kohdistunutta juttua – laajimman raiskausjutun lapsiuhria käytettiin hyväksi paljon luultua pitempään

– Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30 ja heistä suurin osa ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja on 20. Sukupuoliyhteys on ollut mukana ainakin puolessa tapauksista, rikosylikomisario Markus Kiiskinen sanoo illan Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.