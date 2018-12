Oulun epäillyn lapsen raiskauksen 8. epäilty otettiin kiinni Saksassa – kuvan julkaisusta oli apua, ratkaiseva vihje tuli poliisin sisältä

Vihjeitä ulkomaista

Poliisi ehti saada jonkin verran vinkkejä, ennen kuin heiltä tuli tiedote tänään iltapäivällä, että mies on löydetty ja otettu kiinni.

– Poliisin sisällä joku tunnisti epäillyn ja osasi kertoa, että mies on Saksassa. Kun asia oli varma, laitoimme heti tiedotteen, Kiiskinen kertoo.

Epäilty tuodaan Suomeen

Mies on nyt Saksan poliisin hallussa. Hänet tuodaan Suomeen lähipäivinä, niin pian kuin mahdollista.

– Toistaiseksi kaikki ne ovat nyt kiinniotettuja, joita meidän on syytä epäillä rikoksesta tässä jutussa. Toki esitutkinta on vasta alkuvaiheessa ja jatkamme sen selvittämistä, onko esimerkiksi tekijöitä tai uhreja lisää.

Rikosjutussa on yhteensä epäiltynä kahdeksan miestä, joista seitsemän on jo vangittu. Kahdeksas vaaditaan vangittavaksi, kun hänet on saatu Suomeen.