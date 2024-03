Otto Virtanen jälleen turnausvoittoon ATP-haastajakiertueella! Jämäkkä nousu kuilun partaalta

– Finaali oli vaikeampi peli kuin viikon aiemmat otteluni. Huomasin heti alusta ettei oma pelini ollut ihan terävimmillään, mutta myös vastustaja pelasi todella hyvin. Hänellä oli tosi selkeä taktiikka, että mitä pitää tehdä ja mitä sitten teki. En päässyt siihen rytmiin oikein kiinni, kun rystyltä tuli slaissia ja kovaa kämmeneltä. Voitto tuntuu aina tosi hyvältä, tästä on hyvä jatkaa kautta. Peli on hyvässä kunnossa ja se, että tänään voitin vaikeuksien jälkeen on iso juttu, Virtanen sanoo Tennisliiton tiedotteessa.