Tenniksen EM-joukkuekulta historiallisesti Suomeen

Suomen 18-vuotiaiden poikien tennismaajoukkue juhlii kultaa Roomassa pelatussa EM-joukkuekilpailussa. Loppuottelussa Ranskan 2–0 kukistaneelle Suomelle sekä finaalipaikka että kulta ovat laatuaan ensimmäiset.

Voitto ratkesi kaksinpelin jälkeen, joten nelinpeliä ei pelattu.

Vuodesta 1976 pelattu Summer Cup kokoaa Euroopan parhaita junioripelaajia maidensa riveihin. Yksi maaottelu sisältää kaksi kaksinpeliä ja nelinpelin.

Suomen joukkueessa pelasivat Oskari Paldanius, Linus Lagerbohm, Felix Alopaeus ja Kim Tiilikainen.

– Tuntuu oikein hyvältä. Tosi hyvä viikko takana. Kroatiasta saavutettiin välitavoite eli jatkopaikka Roomaan. Nyt on sitten Roomassa kultamitali kaulassa niin ei voi paremmin mennä. Onhan tämä ollut tosi siistiä varsinkin täällä Rooman lämmössä, mitä ei Suomessa ihan joka päivä tule vastaan. On ollut uskomaton viikko! Paldanius kommentoi Tennisliiton tiedotteessa.

– Aloitettiin Kroatiassa tosiaan vakuuttavasti. Pelattiin siellä kolmea maata vastaan ja voitettiin kaikki. Sen jälkeen saavuttiin Roomaan hyvällä energialla, fiiliksellä ja ykkössijoitettuina. Roomassa pelit vaan alkoi loistaa entistä paremmin. Tänään finaalissa kaatui Ranska 2-0 ja nyt tuntuu todella mahtavalta, Lagerbohm puolestaan sanoi.