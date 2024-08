Suomen Clarissa Blomqvist, 19, teki uroteon – voitti tenniksen ammattilaisturnauksen

– Fiilikset ovat nyt tietysti ihan mahtavat. Tämä on elämäni paras viikko, mutta samalla kentällä on tuntunut ihan kamalalta, kun on laittanut itsensä niin hankaliin tilanteisiin. Olisihan tämän helpomminkin voinut hoitaa, mutta piti jokaisen euron edestä pelata, Blomqvist jatkaa.