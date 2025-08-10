Tennistähti Emil Ruusuvuori: Isoja uutisia

Suomen tennistähti Emil Ruusuvuori kertoo Instagramissa pyrkivänsä palaamaan kilpakentille Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa elokuun lopussa.
– Tässä on viime viikkoina ollut sen verran positiivinen vire, että kuten mainitsin, treenaamisen ruuvia on kiristetty. Tavoitteena on tehdä paluu kisakentille US Openissa 24.8. alkaen, Ruusuvuori kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa.
– Päivittelen tilannetta vielä lähempänä, mutta nyt treeni-iloa kaikille, Ruusuvuoren kirjoitus päättyy.
Ruusuvuori vetäytyi kilpakentiltä toukokuussa Ranskan avointen kynnyksellä, eikä ole sittemmin pelannut. Ruusuvuori on avoimesti kertonut painineensa henkisten vaikeuksien kanssa. Hän piti myös viime kesänä pitkän kilpailutauon.
Ruusuvuori on pudonnut tenniksen maailmanlistalla rajusti taukonsa vuoksi. Hän on tällä hetkellä sijalla 739.