Emil Ruusuvuori tykitti puolivälieriin – suomalaiselta harvinaislaatuinen temppu

Van de Zandschulp on maailmanlistalla sijalla 32, mutta sijalle 54. rankattu Ruusuvuori johtaa kaksikon keskinäisiä otteluita nyt voitoin 2–1.

Ruusuvuori kohtaa turnauksen puolivälierissä Italian Jannik Sinnerin, joka on maailmanlistalla 11:ntenä. Ruusuvuori on hävinnyt kaikki neljä aiemmin pelaamaansa ottelua Sinneriä vastaan. Puolivälieräpaikka on Ruusuvuorelle Masters-tasolla hänen uransa ensimmäinen.