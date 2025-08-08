Naomi Osaka on lyöty

GettyImages-2228239296
Victoria Mboko ja Naomi Osaka.2025 Getty Images
Julkaistu 08.08.2025 06:39

MTV URHEILU – REUTERS

18-vuotias Victoria Mboko voitti nelinkertaisen Grand Slam -mestarin Naomi Osakan ja nappasi uransa ensimmäisen WTA 1000 -tittelin. Mboko peittosi Osakan turnauksen finaalissa 2–6, 6–4, 6–1.

Mboko teki väkevän nousun, sillä hän hävisi vielä avauserän aivan pystyyn. Kotiyleisönsä edessä Kanadassa pelannut nuori nimi otti pelin haltuunsa toisessa erässä, kun Osaka murheili heikon palautuksensa kanssa.

Ottelu kesti lopulta kaksi tuntia ja neljä minuuttia. WTA-voitto on Mbokon uran ensimmäinen.

– Haluan kiittää Naomia uskomattomasta ottelusta. Olen katsonut häntä ylöspäin pienestä asti. En voisi olla kiitollisempi, on aina hienoa pelata kaltaisiasi huippu-urheilijoita vastaan, Mboko kommentoi voittonsa varmistuttua.

Finaalin hävinnyt Osaka, 27, on entinen maailmanlistan ykkönen. Hän on juhlinut turnausvoittoa viimeksi Australian avoimissa vuonna 2021. 

Lisää aiheesta:

Taas tennisjytky New YorkissaTennistähti Naomi Osaka palasi hienosti kentilleSerena Williamsin unelma murskaantui taasMaailman ykköstähti lohdutti itkuista teinisensaatiota Yhdysvaltojen avoimissa: "Halusin, että hän ymmärtää"Serena Williamsin pudottaja hävisi – Australian avointen finalistit selvilläSerena Williams on US Openin voittaneen Naomi Osakan idoli: "Kun halasin häntä, tunsin jälleen olevani pikkutyttö"
TennisUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Tennis