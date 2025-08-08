Naomi Osaka on lyöty

18-vuotias Victoria Mboko voitti nelinkertaisen Grand Slam -mestarin Naomi Osakan ja nappasi uransa ensimmäisen WTA 1000 -tittelin. Mboko peittosi Osakan turnauksen finaalissa 2–6, 6–4, 6–1.

Mboko teki väkevän nousun, sillä hän hävisi vielä avauserän aivan pystyyn. Kotiyleisönsä edessä Kanadassa pelannut nuori nimi otti pelin haltuunsa toisessa erässä, kun Osaka murheili heikon palautuksensa kanssa.

Ottelu kesti lopulta kaksi tuntia ja neljä minuuttia. WTA-voitto on Mbokon uran ensimmäinen.

– Haluan kiittää Naomia uskomattomasta ottelusta. Olen katsonut häntä ylöspäin pienestä asti. En voisi olla kiitollisempi, on aina hienoa pelata kaltaisiasi huippu-urheilijoita vastaan, Mboko kommentoi voittonsa varmistuttua.

Finaalin hävinnyt Osaka, 27, on entinen maailmanlistan ykkönen. Hän on juhlinut turnausvoittoa viimeksi Australian avoimissa vuonna 2021.