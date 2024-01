Ott Tänakilla murheellinen saldo – virolaistähti kovat piipussa Monteen

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Monte Carlon MM-ralli 24.-28.1.

Ke: Testierikoiskoe klo 17.35

To: EK:t 1-2 klo 21.15 alkaen

Pe: EK:t 3-8 klo 9.35 alkaen

La: EK:t 9-14 klo 8.45 alkaen

Su: EK:t 15-17 klo 7.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2024.

Selvää on, että virolainen on yksi vahvimmista mestarikandidaateista torstai-iltana alkavalla kaudella.

Tänak povaa kauden avaavasta Monte Carlosta vaikeaa rallia, sillä kisan tukikohta on kahden vuoden tauon jälkeen muuttanut takaisin Gapin kaupunkiin Alppien kupeeseen. Pari edellistä vuotta vierähti täysin Monacossa, mutta Monte Carlo -rallille tyypillistä vaihtelevaa keliolosuhdetta ei niin läheltä Välimerta löydy.

– Kauden aloitus Monte Carlosta on aina iso haaste. Nyt kisa muuttaa takaisin Gapin alueelle, joten luvassa on vaihtelevia ja hankalia olosuhteita. Lumen ja jään mahdollisuus on korkealla, ainakin siihen verrattuna, mitä se on viimeisen parin vuoden aikana ollut, Tänak kertoo.

Tänak on uuden edessä, vaikka tiimi onkin osapuilleen tuttu kausilta 2020–22. Tallin johtajisto on kuitenkin vaihtunut, mikä oli merkittävässä roolissa, kun Tänak päätti palata korealaistiimiin. Auto on kuitenkin kehittynyt sitten viime näkemän. Tänak sai testata Hyundain i20 N Rally1 -autoa päivän verran ennen Monte, ja fiilis oli positiivinen.

– Vaikka pääsimme testaamaan vain yhden päivän, olimme onnekkaita kelin suhteen. Pääsimme ajamaan slickseillä jäisessä ja märässä kelissä. Fiilis autossa oli kaiken kaikkiaan hyvä, ja sain hyvän rytmin päälle.

Vaikka edessä on uuden oppimista, tähtää Tänak silti korkealle.

– Tavoitteenamme on päästä podiumille. Tietenkin sitä aina haluaa ajaa korkeimmasta mahdollisesta tuloksesta.

Tänak on kilpaillut Monte Carlo -rallissa kymmenen kertaa pääluokan kalustolla. Saldona on kolme palkintosijaa: yksi kakkossija (2018) ja kaksi kolmossijaa (2017, 2019). Neljällä viime yrittämällä saldo on sangen murheellinen: yksi viitossija ja kolme keskeytystä.